Испанский политик, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о несогласии Европы с результатами президентских выборов в Беларуси и анонсировал подготовку санкций против ее властей.

Об этом он коротко написал в своем Твиттер.

"Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа над санкциями к виновным в насилии и фальсификации", - объявил Боррель после внеочередного совещания глав МИД стран ЕС в формате видеоконференции.

Совещание было посвящено разным темам, но одной из главных стала ситуация в Беларуси.

Как сообщала "Страна", ранее о введении точечных санкций против руководства Беларуси за жесткое подавление акций протеста заявил глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Мы также приводили слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что "ЕС не хочет возвращать Минск в российское полушарие".