В Испании решили ужесточить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает El Pais.

В первую очередь закроют ночные клубы и танцполы, а также запретят курение в общественных местах без соблюдения дистанции. Также работу баров и ресторанов ограничат до 01:00, а дома престарелых можно будет посещать по одному человеку и не более, чем на час.

На данный момент в Испании известно о 50 тысячах заболевших только за последние две недели, в целом - 350 тысяч и 28 тысяч жертв.

Также отмечается, что туристы спешно покидают страну из-за страха застрять без возможности выезда на неопределенный период.

Напомним, за минувшие сутки в Польше выявили 726 новых случаев заражения Covid-19, что стало наибольшем числом за все время эпидемии в стране.

Как сообщала "Страна", региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин на территории области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Также члены комиссии решили обратиться в Кабмин, Минздрав и Центр общественного здоровья с предложением пересмотреть показатели, по которым Луцк отнесли к "красной зоне".