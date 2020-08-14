Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина сказала, что кандидат в президенты Светлана Тихановская записала 11 августа видеообращение к избирателям с призывом не выходить на протесты у нее в кабинете.

Об этом Ермошина призналась в интервью изданию "Комсомольская правда - Беларусь".

"Это мой диван. Она записывала это обращение без меня", - сообщила Ермошина.

Журналист поинтересовался у главы ЦИК, как получилось, что оппозиционерка оказалась в кабинете без хозяйки.

"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", - объяснила Ермошина.

Как писала "Страна", после появления ролика штаб Тихановской заявил, что он записан под давлением силовиков.

Также мы сообщали, что в тот же день соперница Лукашенко уехала из Беларуси в Литву.