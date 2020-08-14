В Днепре произошло "детское" ДТП, 9-летний мальчик на квадроцикле сбил 8-летнего на велосипеде и скрылся с места событий.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Около полудня на спецлинию 102 позвонила женщина и сообщила, что ее 8-летнего сына, который ехал на велосипеде, сбил 9-летний мальчик, который двигался на детском квадроцикле. В результате маленький велосипедист получил повреждения. А другой участник ДТП, по словам заявительницы, уехал с места происшествия", - указано в сообщении.

По прибытию на место происшествия рассказ матери пострадавшего подтвердился и правоохранители пошли общаться с родителями виновника аварии, напомнив о мерах безопасности во время передвижения. В том числе об использовании шлемов, наколенников и светоотражателей.

Напомним, в Киеве невнимательный отец завел сына под мотоцикл, когда пара пыталась пересечь дорогу в неположенном месте на велосипедах.

Как сообщала "Страна", в Ровно полицейский подстрелил велосипедиста, подумав, что он его украл. Правоохранители открыли по факту уголовное производство.