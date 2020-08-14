После отклонения Центральной избирательной комиссией Беларуси жалоб оппозиционеров о непризнании выборов двое из них готовят иски в верховный суд страны. О намерении обратиться в эту инстанцию заявили в штабах Светланы Тихановской и Анны Канопацкой.

Об этом сообщают РБК и РИА Новости.

"На сегодняшнем заседании ЦИК наша жалоба была отклонена, но мы по-прежнему не признаем результаты выборов и победу Александра Лукашенко и планируем подавать жалобу в Верховный суд", - сказала официальный представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова.

То же самое повторила кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая.

"Я иду в (Верховный - Ред.) суд с требованием признать выборы недействительными в целом по республике и проведения повторных выборов", - сказала Канопацкая.

Она добавила, что ее позицию о требовании повторных выборов разделяют Евросоюз и США.

По данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов, на втором месте Тихановская с 10,12%. А Канопацкую поддержали 1,68% избирателей.

Как писала "Страна", сегодня Тихановская также анонсировала создание координационного совета в республике по передачи власти.

Мы сообщали, что белорусская оппозиция объявила о проведении в воскресенье масштабного марша.