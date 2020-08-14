В Киеве завершилась акция солидарности с протестующими в Беларуси, которые выступают за отставку президента республики Александра Лукашенко. По окончании мероприятия активисты зажгли файеры.

Об этом в пятницу, 14 августа, передает корреспондент "Страны".

Сообщается, что около 20:00 сотрудники полиции, которые поддерживали порядок возле посольства Беларуси в Киеве, окружили активистов, которые принесли файеры на акцию протеста и обыскали их. Все найденные правоохранителями файеры были изъяты.

Однако уже через несколько минут стало понятно, что стражи порядка изъяли не все, и файеры протестующие все-таки зажгли. На правонарушение полицейские не отреагировали.

В целом акция прошла без особых инцидентов, столкновений и задержаний зафиксировано не было.

Ранее мы публиковали фотографии акции под посольством Беларуси в Киеве.

Напомним, 9 августа завершился основной день голосования на выборах президента Беларуси. После публикации предварительных результатов Центральной избирательной комиссией, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, в Минске и десятках других городов республики вспыхнули массовые акции протеста.

Сегодня ЦИК Беларуси обнародовал окончательные результаты выборов президента - Лукашенко получил более 80% голосов, его основная конкурентка Светлана Тихановская - чуть больше 10%. Протестующие утверждают, что выборы были сфальсифицированы и требуют назначить новые.