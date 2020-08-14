Украинцам рассказали о различиях распространенных в Украине лебедей, а также, почему их не нужно ловить зимой для обогрева.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"На фото: дикая птица вышла на берег р. Припять в Чернобыльском биосферном заповеднике и ведет наблюдение. Семья лебедей - на деревенском пруду. Лебеди периодически просушивают свои лапы. Полностью синантропные лебеди в Женеве", - указано в сообщении.

Наиболее распространенный в Украине - лебедь-шипун. Взрослый лебедь-шипун отличается от взрослого лебедя-кликуна и малого лебедя красным клювом. Иногда подает короткие негромкие звуки, похожие на "киорр". При угрозе птица шипит. Именно из-за этих звуков вид получил свое название.

Самый сложный период для лебедей - зима, так как привыкшие к человеческое заботе птицы не улетают на Юг, однако и не все дикие мигрируют. При несильных морозах лебеди могут пережить зиму в Украине благодаря жировой прослойке и способности взлетать с ледовой поверхности.

При этом застревают во льду только старые и больные птицы, у большинства таких проблем нет. Поэтому людям крайне не рекомендуется лишний раз тревожить птиц, если только им не нужна медицинская помощь.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали большую белую цаплю, которая приняла S-образное положение шеи на период полета.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском заповеднике напомнили, что открытый восьмого августа сезон охоты на пернатую дичь не касается заповедников, так как некоторые могут "случайно" оказаться на их территории.