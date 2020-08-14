Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Совету Безопасности ООН созвать онлайн-саммит, посвященный ядерной программе Ирана (СВПД). В ООН поддержали эту инициативу.

Об этом в пятницу, 14 августа, передает РИА Новости.

Так, по мнению Путина, к участию надо пригласить руководителей Германии и Ирана. Он заявил, что в Совбезе обостряется ситуация и дискуссии по вопросу ядерной программы Ирана становятся напряженнее.

Глава российского государства уточнил, что именно это стало поводом для предложения созвать саммит. Путин подчеркнул, что лидерам стран-участниц надо договориться о проведении совместной работы, чтобы обеспечить безопасность в Персидском заливе и укрепить доверие. Для этого государству понадобится "объединить политическую волю и созидательную энергию".

"В этом регионе, как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны", - заявил Путин.

В свою очередь представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке этой инициативы президента РФ.

"Мы всегда утверждали, что СВПД был очень важным дипломатическим актом и что его следует продолжать поддерживать. Так что наша позиция по поддержке СВПД остается неизменной. Мы будем поддерживать все, что стороны бы ни сделали, для содействия СВПД", - заявил чиновник.

Напомним, в январе этого года канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявила о том, что Германия заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки.

В свою очередь президент США Дональд Трамп намеревался уговорить лидеров стран Евросоюза, которые участвуют в соглашении по иранской ядерной программе, прекратить соблюдать эту сделку.