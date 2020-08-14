Директор московского Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как создавалась первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. По его словам, она разработана на основе технологии. которой около 20 лет.

Об этом он сообщил в интервью RT.

Как сказал микробиолог, создание вакцины велось по ускоренной процедуре, но без сокращения количества контрольных исследований, которые доказывают ее безопасность.

"Данный препарат был создан согласно постановлению №441 (правительства РФ "Об особенностях обращения лекарственных препаратов для медицинского применения" - Ред.), которое позволяет во многом сократить время создания препарата. Причем ни в коем случае не уменьшая количество тех контрольных исследовательских процедур, которые направлены на доказательство безопасности данного препарата", - сказал Гинцбург.

"Вакцина была создана за пять месяцев с момента получения госзадания до момента регистрации. Но работа велась задолго до этого. До этого целое поколение биотехнологов, вирусологов, иммунологов во многом под руководством Народицкого Бориса Савельевича (замдиректора центра имени Гамалеи) в течение 20 с лишним лет проводило работу по созданию той технологии, с помощью которой была создана эта вакцина и ещё не менее шести препаратов, вакцин", - добавил ученый.

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