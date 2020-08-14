До конца года на всех украинских дорогах будут работать более 50 автоматических систем, контролирующих соблюдение габаритно-весовых ограничений. Это должно решить проблему с перегруженными фурами, которые разрушают асфальтовое покрытие.

Об этом в пятницу, 14 августа, информирует пресс-служба Офиса президента по итогам совещания у главы государства.

"Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах будут работать 54 автоматических комплексы габаритно-весового контроля.

Чиновник добавил, что продолжается обновление кадров Государственной службы по безопасности на транспорте.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас в шести областях Украины температура превышает 28 градусов по Цельсию. Клименко отметил, что в такую ​​жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

Напомним, 23 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в закрытом чате Viber для дальнобойщиков, в котором назвал водителей перегруженных фур "засранцами", а также пообещал их найти и наказать за нарушение весовых норм на дорогах.

Ранее мы писали, что полиция и Укртрансбезопасность начнут операцию по взвешиванию фур на мобильных и стационарных весовых пунктах.