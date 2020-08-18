Предлагаем гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака. Сегодняшний день может быть связан с понижением общего жизненного тонуса организма, вероятностью травм и обманов.
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Овен (21.03 - 20.04)
Для Овнов сегодня будут открыты буквально все дороги. Постарайтесь действовать логично, продуманно и трезво. Ваши подвиги сегодня вряд ли кто-то оценит.
Телец (21.04 - 20.05)
Тельцы будут сегодня на одной волне с любимым человеком. В остальных вопросах напряжение может возрастать до предела. Звезды советуют сегодня меньше смотреть в зеркало.
Близнецы (21.05 - 21.06)
В этот день карьера не будет мешать счастью в вашей личной жизни. Вечер лучше спланировать заранее, чтобы обеспечить себе приятные эмоции и избежать суеты.
Рак (22.06 - 22.07)
Сегодня не лучший день для расширения сферы деятельности. Эмоции могут взять верх над вашей прагматичностью. Так что вы не сможете трезво оценить свои силы и возможности.
Лев (23.07 - 23.08)
Львы наконец-то смогут разрешить все отложенные до сегодняшнего дня дела. Избегайте спешки и суеты, чтобы не наделать ошибок. Вечером вам улыбнется удача в амурных делах.
Дева (24.08 - 23.09)
Сегодня Девы будут буквально нарасхват, но хлопоты по дому и на работе могут выводить из себя. Воздержитесь от действий, которые будут продиктованы эмоциями. Посвятите вечер отдыху.
Весы (24.09 - 23.10)
Весь мир сегодня будет вам улыбаться, дела будут идти легко и непринужденно. Не засиживайтесь в одиночестве, ведь тоска не красит никого. Выходите в общество и знакомьтесь с новыми людьми.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам необходимо принять решение, которое сыграет важную роль в будущем. Проявите выдержку и мудрость. Вечером вам необходим спокойный отдых вместе с семьей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Перед вами открыты двери для свершений в личной жизни. Звезды советуют посвятить время спорту, дому, помочь друзьям в решении вопросов. Не конфликтуйте - ссора закончится не в вашу пользу.
Козерог (22.12 - 20.01)
Сегодня день сложится благополучно, если вы избавитесь от обид по отношению к близким. Вы сможете достичь цели действуя планомерно. Стоит только выдохнуть и не опасаться подвохов от судьбы.
Водолей (21.01 - 20.02)
Попробуйте достичь цели новыми методами. Вам и самому уже надоело ходить вокруг да около. Вы сможете добиться успеха, если оцените реальную картину происходящего.
Рыбы (21.02 - 20.03)
День испытаний и провокаций для Рыб. Вы можете заметить, как человек, который еще недавно интересовался вами, изменил к вам отношение. Звезды советуют положиться на свою интуицию и сделать следующий шаг.
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