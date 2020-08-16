Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 15-летнего подростка из Яготина, который задушил 12-летнюю девочку, которая отказала ему в физической близости.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

"Яготинский районный суд Киевской области удовлетворил поддержанное Бориспольской местной прокуратурой ходатайство следователей Яготинского отделения полиции и избрал подозреваемому в убийстве 12-летней девушки в городе Яготин, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без определения размера залога", - указано в сообщении.

Подростку инкриминируют убийство малолетнего ребенка. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества. Сейчас местная полиция продолжает расследовать детали убийства.

Напомним, в Яготине в Киевской области был задержан 15-летний подросток, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Подозреваемый задушил девочку ее же ремнем после того, как услышал отказ в сексе. Подростку грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Отец девочки, который позволил ей гулять до трех часов утра, также будет привлечен к административной ответственности, предусмотренной законом.

Как сообщала "Страна", в Первомайске Николаевской области 15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.