В Лузановке одесские активисты забрали осла у жестокого хозяина и передали животное в зоопарк.

Об этом сообщает Думская.

Экоактивистов возмутила информация о том, что пожилой мужчина катает на осле детей по пляжу под палящим солнцем. Старика с ослом в последнее время частенько замечали на пляже в Лузановке. Люди жалели животное на солнцепеке.

"При этом владелец называл осла своим любимцем и едва не покончил с собой, когда того забирали", - говорится в сюжете ТСН.

Так же недавно в соцсетях появилось видео, как хозяин бьет животное ногой по морде.

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