Предлагаем гороскоп на неделю с 17 по 23 августа для всех знаков Зодиака. Начало недели будет удачным для посещения косметолога, избавления от старых ненужных вещей и привычек.

Овен (21.03 - 20.04)

Неделя у Овнов будет буквально наполнена шансами и возможностями. При этом вам придется сдать экзамен на выдержку. В начале недели может поступить интересное предложение, над которым предстоит хорошенько поразмыслить. Главное - будьте стабильными. Если решили взяться за дело, доделайте его до конца.

Телец (21.04 - 20.05)

Эта неделя может подарить Тельцам новые чувства и эмоции, позволит сблизиться с любимым человеком. В начале недели предстоит сделать выбор, который снимет груз обязанностей с ваших плеч. Предстоит посомневаться в верности решения. Разрешатся вопросы учебы, однако возникнет дилемма переезда.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам необходимо быть максимально осторожными на этой неделе. Возможно, вы почувствуете, что пора прекратить общение с некоторыми людьми или ощутите несовместимость с ними. Старайтесь не быть чересчур доверчивыми и услужливыми - это чревато неприятностями.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки легко и воодушевленно начнут эту неделю. Ваш настрой можно назвать ироничным. Вы проявляете уверенность в поступках и знаете верное направление на пути к цели. В середине недели вы неспешно будете заниматься важными делами, результат получите толковый и вполне ожидаемый.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе Львам предстоит бороться с соблазнами и искушениями. Избегайте всего крамольного и нелегального, не позволяйте незнакомым людям завоевать ваше личное пространство. Отстаивайте свою правоту и границы в рамках разумного.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев ждет удача в финансовом плане. Неделя окажется ресурсной и благоприятной на источники заработка. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, заручитесь поддержкой влиятельных людей. Дома могут наблюдаться некоторые недоразумение в общении с близкими, однако все можно решить посредством диалога.

Весы (24.09 - 23.10)

На текущей неделе есть возможность обрести гармонию в отношении с партнером. Предстоит довольно романтический период, наполненный хорошими взаимоотношениями с людьми и полезными встречами. Доброжелательности, с которой к вам отнесутся окружающие, будет способствовать ваша открытость и доброта.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе Скорпионам важно быть частью коллектива и добросовестно относится к своим рабочим обязанностям. Успех в вашем ремесле - долгий и сложный путь. В середине недели могут быть какие-то преграды на пути к достижению целей, однако вы их успешно преодолеете.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы начнут неделю с активной социальной жизни, будут привлекать внимание других людей и окажутся в центре внимания. Однако совсем скоро такая публичность наскучит огненным знакам и они захотят уединиться, провести время за чтением книг или взять отпуск.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам предстоит решать ряд юридических вопросов: оформлять документы, отчеты, закрывать кредиты, погашать штрафы. Возможно, придется посещать госучреждения и налоговую. Все дела вы разрешите в свою пользу за счет гибкого мышления и умения расположить к себе собеседника.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вы переоцените некоторые ценности и сможете избавиться от груза прошлого. В начале недели может ощущаться недостаток любви. Сдерживайте свои порывы ревности и не показывайте недовольство. К середине недели радость и креатив будут превалировать над практичностью. В конце недели появится шанс продвижения по службе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб ожидает неделя мощных перемен и неожиданных трансформаций, когда вам может подвернутся удачная возможность изменить свою жизнь. Этот период будет связан с избавлением от страхов, сдерживающих факторов, ограничений или привязанностей.