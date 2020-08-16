Предлагаем гороскоп на 16 августа для каждого знака Зодиака. Сегодня день убывающей Луны в знаке зодиака Рак. Это 27-й лунный день, который лучше потратить на решение неразрешенных вопросов, взглянуть на проблемы с другого ракурса, спросить совета.

Овен (21.03 - 20.04)

Источник опыта для Овна - применение знаний на практике. Старайтесь нести познания в люди, не ограничивая при этом желания другого человека. Проследите, чтобы ваши лидерские амбиции сегодня не переходили границы высокомерия и упрямства.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам звезды советуют посвятить день философским размышлениям. Возможно, вы сможете достичь большего в жизни, если не будете зацикливаться на ошибках, попытаетесь отпустить ситуацию и преодолеть пессимистический настрой вместе с любимым человеком.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Мудрость Близнецов заключается в получении радости. А в этом вас можно назвать экспертами - начинайте свой день с улыбки, порадуйте в себе гурмана, поднимите настроение музыкой и отправляйтесь украшать собою мир. Радуя других, вы получаете позитивные эмоции сторицей.

Рак (22.06 - 22.07)

Представителям знака сегодня важно проявлять доброту, понимание и прощение по отношению к близким, родителям и детям. Позвольте себе весело пошутить и посмеяться от души вместе с родными.

Лев (23.07 - 23.08)

Иногда кажется, что если Лев применит весь опыт и мудрость, то сможет поработить весь мир. Но сегодня этого делать не нужно. Наоборот, всю свою уверенность и заботу лучше направить на любимого человека, чтобы развеять его тревоги и неуверенность.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня нужно быть внимательным к мелочам, все обдумывать и анализировать. Как говорится, лучше 7семь раз отмерить, а потом - отрезать. Особенно это касается тех представителей знака, которые связаны с наукой, бизнесом или бухгалтерией.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня у Весов есть шансы проявить острый ум и невероятную интуицию. Звезды восхищены вашим умением добиваться желаемого и становиться душой компании. Единственное, над чем еще придется поработать, - это над вашей нерешительностью.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодняшний день подарит Скорпионам ситуацию, в которой придется действовать на экстремальных максимумах. Окружающие при этом будут убеждены в вашей исключительной мудрости и проницательности. В любом случае, начатое вы легко сможете довести до конца.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцов манит все неизвестное и таинственное. Сегодня вы можете смело отправляться навстречу новому, открывать маршруты, которые позволят расширить кругозор. Не отказывайте себе в общении с незнакомыми людьми. Помните, что важное качество путника – общительность.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козероги смогут упорядочить свои страсти и проявить сдержанность в самых неоднозначных ситуациях. Главное - ставить на первое место благополучие близких и отношения в семье.

Водолей (21.01 - 20.02)

Не разрешайте посторонним принимать решение за вас. У вас достаточно креативных идей, которые могут значительно улучшить вашу жизнь. Постарайтесь наперед рассчитать развитие событий и действуйте не задумываясь. Все настолько выверено и обосновано, что ошибки в ваших расчетах не может быть.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбам захочется жить настоящим и не задумываться о будущем. Звезды советуют запастись оружием против скуки: аудиокнигой, плеером, ежедневником. Записывайте даже самые незначительные победы, чтобы привлечь в жизнь истинный успех.