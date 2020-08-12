Во вторник, 11 августа, турецкие военные самолеты нанесли удар по автомобилю иракских пограничников в районе Сидакан провинции Эрбиль Иракского Курдистана. В результате атаки погибли два офицера.

Об этом сообщает новостной сайт о событиях в курдском регионе Kurdistan.ru.

Глава администрации Сидакана Эхсан Чалаби назвал имена погибших: это бригадный генерал Зубейр Хали, командир 3-го полка пограничных войск Ирака, и Мохаммад Рашид, командир 2-й бригады пограничных войск в этом районе. По информации властей региона, при воздушном налете также были убиты и ранены несколько солдат.

Погибшие офицеры вместе с несколькими солдатами встречались с командирами "Рабочей партии Крудистана", чтобы убедить их уйти из густонаселенных районов.

В связи с инцидентом МИД Ирака вызвал турецкого посла и отменил согласованный визит турецкого министра обороны.

В последние месяцы Турция ведет воздушную и наземную операцию на севере Ирака, преследуя партизан турецкой "Рабочей партии Курдистана". Это привело к гибели мирных граждан, эвакуации приграничных деревень, пожарам и уничтожению частной собственности.

Как писала "Страна", прошлой осенью Турция нанесла авиаудар по базе курдов в Сирии.

Вслед за этим в Сирии начались ожесточенные столкновения турков и курдов.