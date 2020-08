Исследователи провели математический анализ и выяснили, что на Земле, оказывается, на миллион кубических метров больше торфяников, чем предполагалось ранее. Это важно, так как торфяники по-своему реагируют на изменения климата.

Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как известно, торфяники чаще формируются ближе к арктическим полюсам и скрывают в себе, не позволяя разлагаться, множество метаногенных и метанотрофных бактерий.На фоне изменений климата торфяники активнее захватывают углекислый газ из воздуха и усилению охлаждают болотные экосистемы. Однако сами торфяники подвергаются возросшей угрозе из-за засух, пожаров и деградации многолетней мерзлоты.

Исследователи из команды Густава Гугелиуса из Стокгольмского университета объединили данные инструментальных наблюдений и получили примерную карту всех торфяников в Сечерном полушарии. Картографирование покрыло всю территорию севернее 23 градуса северной широты. В среднем слой торфа оказался примерно 2,5 метров (± метр). А общие запасы углерода в торфяниках северного полушария составляют примерно 415 миллиардов тонн, азота - примерно 10 миллиардов тонн.

Повышение среднегодовой температуры воздуха всего на 1,5 градуса Цельсия уничтожит половину этой мерзлоты и приведет к выбросу двух миллиардов тонн углерода в воздух и 10 миллиардов тонн — в реки.

