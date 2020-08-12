За июль этого года в Украине зарегистрировали 1 530 новых случаев развития туберкулеза. Учитывая социальный фактор, реальные цифры могут отличаться от официальных показателей.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"В июле 2020 году в Украине зарегистрировано 1530 случаев туберкулеза", - указано в сообщении.

Отмечается, что из них 1 256 человек столкнулись с заболеванием впервые, у двоих пациентов предыдущая история лечения неизвестна, 274 украинцев обратились к врачам после рецидива, еще 34 человека возобновили курс лечения после перерыва.

Кроме того, 95 человек решили попробовать повторное лечение после прошлой неудачной попытки, а еще 74 случая не подходят ни к одной из категорий. При этом всего по состоянию на конец июля во всех медицинских учреждениях страны лечение проходили 15 219 украинцев.

Напомним, в Минздраве рассказали, какая ситуация с инфицированием туберкулеза обстояла в Украине по состоянию на десятое июля.

Как сообщала "Страна", эксперты рекомендуют Минздраву добавить вакцинацию детей до пяти лет от пневмококковой инфекции в план обязательных прививок.