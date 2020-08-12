В Святошинском районе Киева задержали наркодиллера, который перевозил в авто несколько килограммов разных видов наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В г. Киеве задержан житель Киевской области по подозрению в организации системного сбыта наркотических веществ через интернет и их незаконном хранении в особо крупных размерах. Так, в рамках реализации материалов уголовного производства при осмотре автомобиля "Инфинити", которым управлял задержанный и по месту его жительства правоохранители изъяли около 1 кг наркотического средства кокаин, 400 таблеток экстази, 0,3 кг псилоцибинових грибов (ЛСД), 0,5 кг марихуаны и гашиша", - указано в сообщении.

Также правоохранители конфисковали приборы для упаковки и герметизации веществ, весы, пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков, гаджеты, с помощью которых задержанный торговал в интернет-магазине и другие доказательства сбыта наркотиков.

Все найденные вещества направили на экспертизу, предварительная стоимость товара - около пяти миллионов гривен. Полиция продолжает поиск возможных сообщников диллера и начала досудебное расследование.

Напомним, в Одесской области в "Морском порту Южный" силовики успешно провели спецоперацию и пресекли один из каналов нелегальных поставок наркотиков из Латинской Америки в нашу страну. В "сети" пограничников и полиции попало 56,4 кг кокаина. По ценам "черного рынка" такая партия стоит не меньше 200 миллионов гривен, пограничники назвали это рекордом.

Как сообщала "Страна", в Польше сотрудники Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками. Среди них - один украинец и два поляка. У них нашли зелья на 19 000 евро.