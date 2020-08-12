В Минске третий вечер подряд в разных частях города проходят акции протеста, силовики разгоняют людей и проводят новые серии задержаний, передает корреспондент РИА Новости.

Сообщается, что ОМОН разогнал людей на проспекте Дзержинского. Силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, самых активных митингующих задержали. Из этого района отъезжают экипажи скорой помощи и автозаки.

Оставшиеся сторонники оппозиции пытаются перегруппироваться и собраться на одной из соседних улиц.

Кроме того, основными местами акций протеста стали микрорайоны Серебрянка, Каменная горка, Уручье.

По информации белорусского бюро "Радио Свобода", в Каменной горке (юго-запад города) протестующие делают около метро баррикады из мусорных контейнеров, уличных ваз с цветами и прочих крупных предметов. Движение транспорта частично остановлено. Правоохранительные органы используют против протестующих светошумовые гранаты, в них в ответ бросают петарды и фейерверки. Проводятся задержания. Также сообщается, что десятки людей заблокированы в местном магазине, по улице пустили слезоточивый газ.

По информации издания "Наша нива", в Серебрянке (юго-восток Минска) проводятся массовые задержания протестующих. Также используются светошумовые гранаты. ОМОН врывается в подъезды, где могут прятаться участники акций. Те оказывают сопротивление. В свою очередь, по информации "Радио Свобода", люди сообщают о потерпевших в стычках с ОМОНом.

Кроме того, СМИ сообщают, что в микрорайоне Уручье (восток города) собралось порядка тысячи протестующих. О серьезных стычках пока не сообщается, однако туда выдвинулись подразделения правоохранительных органов.

Акции протеста проходят также и в ряде других белорусских городов.

Ранее сообщалось, что в МИД Беларуси пообещали дипломатам стран ЕС доказательства иностранного влияния на протесты после выборов.

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