Военный корреспондент из России Семен Пегов, которого задержали во время протестов в Минске, сообщил украинским дипломатам в Беларуси о том, что несколько украинцев томятся в столичном Центре изоляции правонарушителей (ЦИП).

Видеозапись беседы журналиста с работником посольства опубликовала команда проекта WarGonzo.

Пегов набрал номер посольства и сказал, что граждане Украины - один по имени Антон, второй по фамилии Колдун - находятся в камере ЦИП на первом этаже. Один из них из Донецкой области, второй в последнее время проживал в Минске.

Военкор добавил, что Колдуна взяли в воскресенье еще до начала массовых беспорядков, когда он просто шел по центру города. Антона же задержали в 4:00 в понедельник, когда он возвращался от девушки домой. Оба парня заверяют, что в акциях протеста не участвовали. Пегов провел с ними в камере почти сутки.

Российский военкор признался, что позвонил в посольство из солидарности с парнями, которые сидят без помощи. Протоколы на них еще не составлены, и их правовой статус не определен.

В то же время за россиян посольство РФ вступилось очень оперативно. Дипломаты объехали все СИЗО в поисках своих граждан и договорились, чтобы людей выпустили.

В ответ на это украинский дипломат только и нашелся, что несколько раз переспросить, кто с ним на связи.

Как писала "Страна", Пегова освободили еще в понедельник.

Мы также следим, что происходит в Минске на третий день протестов.