Во Львовской области в городе Стебник 28-летняя женщина зарезала 23-летнего мужчину.

Об этом говорится сюжете ТСН.

"Произошло это на глазах у его сожительницы. Мотив преступления точно неизвестен. Но ревность - одна из приоритетных версий", - говорится в сюжете.

Женщина созналась полиции, что пырнула ножом парня, когда они гостили у подружки. Сосед, который был понятым во время работы следователей, рассказал, что женщина даже показала нож, которым совершила убийство.

Также отмечается, что женщины даже продолжили пить после инцидента, только потом вызвали скорую.

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