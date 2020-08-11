В Ровно полицейский открыл огонь по велосипедисту, решив что он угонщик
В Ровно полицейский подстрелил велосипедиста, подумав, что он его украл. Правоохранители открыли по факту уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Дело будут расследовать следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком.
Отмечается, что ночью 10 августа поступило сообщение из Ровенской городской больницы о том, что к ним доставлен 29-летнего горожанин с повреждением от выстрела резиновой пулей.
"Как установлено со слов потерпевшего, он около 2:00 ночи 10 августа двигался на велосипеде по улице Поповича в г. Ровно, и именно в это время работники полиции применили к нему травматическое устройство для отстрела резиновых пуль, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения", - указано в сообщении.
Дело открыто по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
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