В сети появился ролик, на котором водитель авто в Киеве снял одного и того же велосипедиста в трех разных местах - за примерно 10 минут последний трижды проехал мимо красного сигнала светофора.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"За 10 минут наблюдения "полноценный участник дорожного движения" (велосипедист) совершил 3 проезда светофора на красный. Чем руководствовался райдер?", - подписан ролик.

На кадрах видно, как мужчина неопределенного возраста рассекает по улицам столицы на велосипеде и в шлеме, однако упорно игнорирует красный сигнал светофора в трех разных местах, обгоняя остановившиеся авто.

Напомним, в Киеве водитель избил велосипедиста, который сделал ему замечание. Теперь хулиган может быть приговорен к штрафу или общественным работам.

Как сообщала "Страна", на Обуховском шоссе в Киевской области случился конфликт с главой корпорации "Roshen" Вячеславом Москалевским и группой спортсменов-велосипедистов.

Также "Страна" писала, что бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт умер во время шоссейной гонки.