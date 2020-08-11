Самый вероятный кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден определился, кто в случае его победы на выборах займет пост вице-президента.

Им стала 55-летняя темнокожая сенатор из Калифорнии Камала Харрис.

Уже давно говорили, что Байден непременно назначит женщину. При этом сам кандидат в президенты США от демократов заявлял, что в его партии призывают остановить выбор исключительно на афроамериканке. Так и произошло.

Камала Деви Харрис (англ. Kamala Devi Harris; род. 20 октября 1964 года, Окленд, Калифорния) - юрист и политик, член Демократической партии. Генеральный прокурор Калифорнии (2011 - 2017), сенатор США от штата Калифорния (с 3 января 2017 года).

Камала Харрис - дочь иммигрантов (её имя означает в переводе "цветок лотоса"). Мать - научная сотрудница, уроженка Индии, отец, профессор экономики - родом с Ямайки (Шамала Гопалан и Дональд Дж. Харрис развелись, когда Камале было пять лет). Младшая сестра, Майя Харрис - юрист, состояла в команде Хиллари Клинтон в период её президентской избирательной кампании. Камала Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида. 22 августа 2014 году вышла замуж за Дугласа Эмхоффа (Douglas Emhoff), партнёра в лос-анджелесской юридической фирме Venable LLP, через пять месяцев после помолвки. У Харрис нет родных детей, но у её мужа есть двое детей от первого брака. Выступает за полную легализацию марихуаны на федеральном уровне.

Ранее издание The Hill утверждало, что, по некоторым данным, с большой долей вероятности пост займет сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харрис. Она участвовала в праймериз Демократической партии, но после успеха на старте быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Кандидатура Харрис, по мнению американских экспертов, была бы логичной и не слишком рискованной. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии.

В итоге Харрис не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Тем не менее, предполагается, что она в случае выдвижения на пост вице-президента не вызовет негодования ни у умеренных демократов, ни у сторонников более радикальных левых идей.

Как писала "Страна", Байден уже успел поддержать протесты в Беларуси.

Также мы рассказывали, что Байден пригрозил Трампу военным переворотом, если тот не покинет Белый дом в случае поражения на выборах.