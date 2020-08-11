Силовики ведут огонь резиновыми пулями на проспекте Дзержинского на юго-западе Минска. Также ОМОН перекрыл трассу и продолжает вытеснять протестующих.

Как передает корреспондент РИА Новости, на проспекте Дзержинского в Минске начались задержания.

На проспекте Рокоссовского ужесточились стычки митингующих с милицией. Слышны взрывы, силовики разгоняют протестующих, одни разбегаются, другие пытаются дать отпор.

Также сообщается, что у фотокорреспондентов люди в черных камуфляжах и шлемах забирают карты памяти, разбивают камеры и срывают бейджи. Как рассказал фотокорреспондент Ассошиэйтед Пресс Сергей Гриц, ему разбили экран камеры, а у его коллег отобрали карты памяти.

Ранее мы сообщали, что силовики в Минске в ожидании новой волны протестов стягивают тяжелую военную технику.

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