Американский актер и режиссер Уилл Смит лишился сразу трех передних зубов. Их ему выбил клюшкой для гольфа рэп-исполнитель Джейсон Деруло.

Видео инцидента актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах запечатлено, как Смит учит Деруло играть в гольф, показывая ему, как правильно держать клюшку.

Звезда "Людей в черном" отходит, но в какой-то момент приближается к рэперу, а тот как раз замахивается и бьет клюшкой Смита по лицу.

Звезда хватается за лицо, но находит в себе мужество улыбнуться на камеру и продемонстрировать результат удара приятеля.

Ролик просмотрели более 11,3 миллионов раз. Поклонники оставили 26,8 тысяч комментариев. Кто-то сочувствовал Смиту, а кто-то решил, что видео является постановочным, потому что на лице актера не было синяков и крови.

Уилл Смит спустя какое-то время опубликовал фото в обнимку с Деруло. Звезды смотрят в камеру и улыбаются. Фото получило почти 3,7 миллиона лайков и 33 тысячи комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram And we never saw @jasonderulo again Публикация от Will Smith (@willsmith) 9 Авг 2020 в 1:20 PDT

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