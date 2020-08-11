В Румынии снова количество новых пациентов с коронавирусом за последние сутки достигло 1 215 человек.

Об этом сообщает портал Worldometers.info.

При этом за сутки известно о 35 умерших от осложнений заболевания, излечилось за этот период 274 человека.

Накануне сообщалось о временном спаде - 779 новых пациентов на 10 августа и 1 145 9 числа. Высокий показатель регистрировали 8 августа, когда зафиксировали 1 350 новых случаев. Однако 7 числа поступил антирекорд в виде 1 378 больных.

Сейчас в Румынии насчитывается 30 413 активных больных, всего с начала пандемии зафиксировали 63 762 случая. Также известно о 2 764 жертвах заболевания и 30 585 излечившихся.

Напомним, наибольший показатель заболеваемости коронавирусом в Румынии с начала пандемии был зафиксирован 7 августа, где подхвативших Сovid-19 стало больше сразу на 1378 человек.

Как сообщала "Страна", в обновленной "красной" зоне оказались 105 стран с широким распространением коронавируса, включая Польшу, Румынию, Молдову и Россию. При этом Украина оказалась в "зеленой" зоне.