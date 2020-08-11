Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с предостережениями по поводу закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

По мнению ведомства, закон создаст коррупционные риски и не может быть реализован. О чем предупредила "Страна" в своем разборе противоречий подписанного Зеленским закона.

Послание и комментарий НАПК к нему опубликованы в Facebook органа.

В НАПК считают, что положения закона противоречат друг другу. А его внедрение в текущей редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

В НАПК провели антикоррупционную экспертизу законопроекта и обнаружили более двух десятков существенных коррупционных рисков, среди которых следующие.

Процедура формирования состава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей противоречит Конституции Украины, а необходимое количество ее членов для принятия решений четко не определено.

Широкие дискреционные полномочия комиссии (возможность действовать по своему усмотрению) при определении перечня субъектов хозяйствования, которые будут сертифицировать и инспектировать игровое оборудование, могут привести к субъективным решениям ее членов и формированию коррупционных практик.

Введение новых разрешений без внесения изменений в закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности" может привести к злоупотреблениям при осуществлении государственного надзора (контроля).

Основания для получения и аннулирования лицензии на деятельность в сфере азартных игр четко не определены. Поэтому комиссия сможет злоупотреблять полномочиями и предоставлять лицензии избранным предприятиям.

Процедура внесения платы за выдачу лицензии на деятельность в сфере азартных игр противоречива, поскольку предусматривает два варианта ее внесения, которые исключают друг друга. Применяя эти взаимоисключающие нормы по своему усмотрению, комиссия сможет подыгрывать нужным участникам рынка.

Кроме того, закон не может быть реализован, учитывая наличие в его тексте два взаимоисключающие положения:

в одном говорится, что кандидатуры для назначения на должности председателя и членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на рассмотрение Кабмина вносит премьер-министр;

в другом определено, что соответствующие кандидатуры на рассмотрение Кабмина вносятся комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы по результатам проведения конкурса.

В НАПК сказали, что после проведения антикоррупционной экспертизы ее результаты были направлены в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. О рисках в законопроекте заявляло и Главное юридическое управление Верховной Рады. Несмотря на это, в проголосованном парламентом во втором чтении тексте не было учтено ни одной рекомендации НАПК.

В НАПК надеются, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить указанные коррупционные риски и сделать закон возможным для исполнения.

Напомним, Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине 11 августа.