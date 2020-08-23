Коллегия судей Административного суда назвала три обстоятельства, при которых объект следует считать самовольным строительством.

Как пишет Юрлига, истец в одном из судебных дел просил отменить приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля об отмене регистрации декларации о начале проведения строительных работ.

Исковые требования обоснованы тем, что ответчик, не дождавшись конечной даты устранения недостатков предписания истцом, упразднил регистрацию декларации о начале выполнения строительных работ. По мнению истца, указанные действия являются противоправными, поскольку ч. 2 ст. 39-1 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности» не предусмотрено такого основания для признания объекта самовольным строительством, как разработка и утверждение градостроительной документации на объекте с нарушением градостроительных условий и ограничений.

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска. Суды исходили из того, что заказчиком строительства приведены недостоверные данные в декларации о начале выполнения строительных работ, поскольку объект строится без учета требований градостроительной документации, исходных данных и без соблюдения требований законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил.

Коллегия судей Административного суда ВС с таким выводом согласилась, указав следующее.

Объект следует считать самовольным строительством, в частности, при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

объект построен или строится на земельном участке, не отведенном для этой цели;

объект строится без соответствующего документа, который дает право выполнять строительные работы;

объект строится без надлежаще утвержденного проекта с существенными нарушениями строительных норм и правил.

При этом, под выявлением недостоверных данных в зарегистрированной декларации понимается установление факта, что на дату регистрации декларации информация, которая отмечалась в ней, не соответствовала действительности, и/или выявление расхождений между данными, указанными в декларации.

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