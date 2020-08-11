В Минске, где противники Александра Лукашенко вновь собираются на протесты, во вторник вечером силовики начали действовать довольно активно.

Телеграм-канал "РИА Новости" опубликовал видео, на котором полностью экипированные в защиту служащие внутренних войск совершают рейд у станции метро "Пушкинская".

На кадрах видно, как солдаты, гремя щитами, с ружьями для резиновых пуль и светошумовыми гранатами обходят окрестности станции или уводят куда-то мужчину в джинсах и бейсболке. На одном из кадров они пытаются увести агрессивно протестовавшую нетрезвую девушку, но она валится на землю, и в итоге ее оставляют.

Примечательно, что обычные прохожие реагируют на происходящее довольно спокойно, продолжая следовать своим путем.

Вообще пока крупных столкновений в столице нет. Задержания идут, но точечные. Больших протестных групп на улицах, как вчера, не видно.

Оппозиционные Телеграм-каналы пишут о взрывах и выстрелах в городе, но видеороликами эти сообщения не подтверждаются.

"Страна" внимательно следит, что происходит на третий день протестов в соседней Беларуси.

Мы также подробно рассказывали, кто и откуда координирует протесты в Минске.