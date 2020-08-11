В Польше четвертый день подряд фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом среди местного населения после вспышки в начале августа.

Об этом сообщает портал Worldometers.info.

Так, за последние сутки коронавирусом заразился 551 поляк, умерло 12 человек, а излечилось - 273. При этом днем ранее было известно о 619 новых случаях за сутки, семи смертях и излечении 288 людей. Еще за день до этого, 9 августа, сообщалось о 624 заболевших.

Накануне фиксировался антирекорд - 843 новых пациентов с коронавирусом за восьмое августа. Всего в Польше продолжают лечиться от коронавируса 13 990 активных больных, с начала пандемии было известно о 52 961 случае.

Также в этом году от осложнений заболевания скончался 1 821 гражданин Польши, излечилось 37 150 человек.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 8 августа, количество зараженных коронавирусом в Польше увеличилось на 843 случая. Это новый антирекорд, который фиксировали третий день к ряду.

Как сообщала "Страна", в Ливане, огромная часть столицы которого сильно пострадала от взрыва аммиачной селитры 4 августа, за прошедшие сутки выявили 309 новых случаев заражения коронавирусом. Это самое большое число инфицированных за все время эпидемии в стране.

Также "Страна" писала, почему Украина бьет антирекорды по коронавирусу.