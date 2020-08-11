Действующим законодательством для работников, выполняющих обязанности временно отсутствующих работников, предусмотрены определенные гарантии.

Об этом рассказали в главном управлении Гоструда в Херсонской области.

В частности, статьей 105 КЗоТ определено, что работникам, выполняющим на том же предприятии, в учреждении, организации наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются на условиях, предусмотренных в коллективном договоре.

Ранее в Гоструда объяснили, когда работник может попросить отгулять оставшийся отпуск перед увольнением.

Также Гоструда напоминал, какой штраф положен за стажировку без трудового договора.