52-летний житель Киева проведет в тюрьме ближайшие 13 лет в связи с тем, что в сентябре 2019 года он убил свою дочь.

Об этом во вторник, 11 августа, информирует пресс-служба местной прокуратуры.

Сообщается, что преступление произошло в сентябре 2019 года в одной из квартир по ул. Попова в Оболонском районе Киева. 16-летняя дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес девочке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил. Девушка скончалась на месте.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.

"Приговором Святошинского районного суда г. Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 13 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Италии украинка убила своего работодателя, который принуждал ее к сексу.

Ранее мы писали, что в Киеве иностранка убила своего сожителя и пыталась избавиться от тела. За этим занятием ее застали сотрудники полиции. В лесополосе на Троещине женщина пыталась сжечь на костре конечности убитого.