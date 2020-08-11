В Ливане, огромная часть столицы которого сильно пострадала от взрыва аммиачной селитры 4 августа, за прошедшие сутки выявили 309 новых случаев заражения коронавирусом. Это самое большое число инфицированных за все время эпидемии в стране.

Статистику приводит "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ливанский минздрав.

Для сравнения, вчера в Ливане зафиксировали 295 заражений, 9 августа - 294. Семь больных COVID-19 во вторник скончались. В общей сложности за время эпидемии в Ливане зарегистрировано 7,1 тысяч случаев коронавируса, 87 из них закончились летальным исходом.

По данным ливанских СМИ, в Бейруте многие больницы по-прежнему переполнены пострадавшими во время взрывов, что усложняет лечение заболевших коронавирусом.

Как сообщала "Страна", после взрыва в Бейруте вспыхнуло недовольство властями. В результате правительство страны ушло в отставку.

Также мы приводили последнюю статистику заражений коронавирусом по Украине.