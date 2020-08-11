В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета зафиксировали вспышку коронавируса у членов хора, на карантин отправили более 70 театралов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Заболели 6 человек из хора. После выявленных случаев все подразделение и контактные лица (75 человек в общей сложности) ушли на простой и самоизоляцию", - заявила пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.

Все зараженные и контактные лица находятся на самоизоляции дома, так как не чувствуют осложнений болезни.

"Состояние заболевших удовлетворительное, без осложнений, требующих госпитализации. Поэтому они дома", - добавила она.

Напомним, сразу у 32 сотрудников молокозавода "Дубномолоко", расположенном в городе Дубно, зафиксировали коронавирус. На предприятии объявили вспышку, но работу не остановили.

Как сообщала "Страна", на предприятии "Киевхлеб" зафиксировали вспышку коронавируса. Covid-19 обнаружили у 37 из 77 сотрудников одной из пекарен. Цех закрыли на карантин.