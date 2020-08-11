Отбросила колеса. В Киеве у маршрутки прямо на дороге оторвалась задняя ось. Видео
Во вторник, 11 августа, на Северном мосту Киева произошло ДТП с участием маршрутки. У транспортного средства внезапно отлетела колесная ось.
Об этом сообщается в Facebook столичной патрульной полиции.
Авария случилась около 11 часов. По предварительной информации, у маршрутки сломалась задняя ось и вылетела из-под корпуса на дорогу вместе с колесами. В результате был поврежден автомобиль Renault.
К счастью, в аварии никто не пострадал. На водителя маршрутного транспортного средства полиция составила протокол по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.
Как писала "Страна", похожая история приключилась в Киеве два года назад. Тогда у маршрутки на ходу отлетело колесо и едва не убило продавца на рынке.
Мы также рассказывали, как у перекрестка потерял колесо грузовик.