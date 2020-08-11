Известный белорусский исполнитель Макс Корж отредактировал свой пост в Instagram, посвященный протестам в республике, которые начались после выборов президента.

В частности, певец добавил, что "бороться необходимо", а обращаться к силовикам "бесполезно".

Исправленный пост опубликован на странице исполнителя в социальной сети.

"Страна" выделила текст, который появился в посте музыканта спустя некоторое время.

"Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. (я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту «победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь потому что это бесполезно. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем", - говорится в публикации.

Таким образом, Макс Корж изменил акценты своей публикации, чью старую версию можно увидеть ниже.

В свою очередь российский политик Алексей Навальный ответил исполнителю в комментариях под его постом.

"Про "видосов на месяц вперед" очень нехорошо написано. Такое впечатление, что это люди развлекаются и тиктоки записывают. А это же кадры как безоружных людей избивают дубинами и расстреливают резиновыми пулями только за то, что они требуют честного подсчета голосов и сменяемости власти. Не такое уж чрезмерное требование раз в 26 лет", - написал российский оппозиционер.

Стоит отметить, что за два дня до выборов президента Беларуси Макс Корж опубликовал новую песню "Времена", в которой многие его поклонники увидели политический подтекст.

Видео: YouTube/ Max Korzh

Однако в своей следующей песне под названием "Тепло", обнародованной уже 8 августа, отношение Макса Коржа к политической ситуации в Беларуси стало более явным. Так, в этой композиции идет речь о старом мудреце (вероятно, 65-летнем президенте Александре Лукашенко), спрятавшем солнце, "чтобы проблем никто не знал", и людях, "которые поголовно предались мечтам" и требуют его вернуть.

Видео: YouTube/ Max Korzh

Стоит отметить, что ранее сегодня в сети стали появляться призывы к минчанам выходить на новую акцию протеста. Ее начало запланировано на 19:00.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. До этого, с 4 по 8 августа, проходило досрочное голосование, в котором, как уверяет ЦИК, приняли участие более 40% избирателей.

По данным официального экзит-пола, который был опубликован вечером после окончания голосования на выборах президента, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7%, его главный оппозиционный конкурент Светлана Тихановская - 6,8%, остальные набрали меньше 5%.

После обнародования этих данных в Беларуси начались акции протеста, которые длятся уже третий день. На них пострадали сотни протестующих и десятки правоохранителей, один человек погиб. В свою очередь Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву, там власти предоставили ей политическое убежище.