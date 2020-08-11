В Минздраве рассказали об успехах программы по лечению и поддержке людей с ВИЧ и СПИД в Украине, а также об основных источниках заражения в этом году.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Что раньше человек с ВИЧ начинает принимать антиретровирусную терапию, тем лучше для его здоровья и безопасности его близких. За последние пять лет Украина достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тысяч до 102 тысяч человек), длительное прохождение терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%. Лечение ВИЧ препятствует размножению вируса в организме, способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом", - указано в сообщении.

В июле 2020 году в Украине официально зарегистрировано 1 356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от синдрома приобретенного иммунодефицита.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2020:

гетеросексуальный - 783;

гомосексуальный - 29;

парентеральный - 533;

вертикальный, от матери к ребенку - 177. При этом примерно у 98% детей через 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции;

неизвестный - 3.

Врачи отмечают, чтобы лечение было эффективным, человек должен принимать препараты каждый день и в таком порядке, в котором назначил врач. С 2019 года Центр общественного здоровья Украины реализует программы профилактики ВИЧ и ухода и поддержки людей, живущих с ним.

В этом году Центр продолжает координировать общественные организации в регионах, которые являются основным поставщиком услуг. Согласно бюджету, в этом году выделено более 207 миллионов гривен на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека, ухода и поддержки пациентов, живущих с ВИЧ.

Напомним, мужчина из Бразилии, вероятно, стал третьим в мире человеком, которого врачи смогли полностью вылечить от ВИЧ-инфекции. Они использовали агрессивную комбинацию антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3).

Как сообщала "Страна", в Минздраве рассказали, какая ситуация с инфицированием туберкулеза обстоит в Украине.