В местной больнице города Золочев Львовской области пропал аппарат для измерения давления. Как выяснилось, его украл мужчина, который привез на осмотр заболевшую жену.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Золочевского отдела полиции Львовщины.

Заявление от сотрудников центральной районной больницы города о пропаже тонометра из диагностической палаты лечебно-приемного отделения поступило правоохранителям 10 августа. Врачи рассказали, что накануне, 9 августа, около двух часов ночи, они оказывали помощь женщине. В это время аппарат и пропал. А в больницу женщину привез 41-летний муж.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, к краже причастен упомянутый муж.

Дознаватели Золочевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает несколько вариантов наказания: штраф от 50 до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы от 80 до 240 часов, исправительные работы сроком до двух лет, арест на шесть месяцев либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Александровской больнице Киева у пожилого пациента украли 80 тысяч.

Мы также писали, что в столичной клинике вор украл телефон у спящей пациентки.