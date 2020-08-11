Стоимость нефтяных фьючерсов эталонных марок к завершению вторничных торгов выросли по сравнению с предыдущим рабочим днем. Эксперты связывают подъем цен с заявлением главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках.

Об этом пишет "Интерфакс".

Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 по Киеву составила $45,24 за баррель. Это на $0,25 (0,56%) выше стоимости к закрытию предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,46 (1,10%) - до $42,40 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за принятием нового пакета мер поддержки экономики США.

"Потенциальное возобновление переговоров о помощи экономике между республиканцами и демократами в США, а также инициатива президента Дональда Трампа о снижении налога оказали рынку поддержку", - отметил старший аналитик сырьевого рынка Schneider Electric Робби Фрейзер.

Накануне оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо почти вернулся до уровня, наблюдавшегося до пандемии. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки. Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн баррелей в сутки к концу года.

Инвесторы также ожидают публикации данных API об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе. По мнению аналитиков, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 4,7 млн баррелей. А запасы бензина снизились на 2,1 млн баррелей, запасы же дистиллятов - на 100 тысяч баррелей.

Ранее "Страна" рассказывала, что происходило с ценами на нефть на прошлой неделе.

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