В Броварах Киевской области двое преступников воровали деньги из терминалов для пополнения счета. За время своей деятельности злоумышленники успели "заработать" 75 000 гривен. На данный момент они задержаны правоохранителями.

Об этом во вторник, 1 августа, информирует пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что на территории Броваров произошли два эпизода кражи денег с терминалов для пополнения счета. Преступники взламывали ночью оборудование, откуда похищали "кассеты" с наличными.

Посмотрев записи с видеокамер правоохранители вышли на след воров и задержали их при помощи спецназа по месту жительства. Злоумышленниками оказались двое жителей города, 30 и 35 лет соответственно, причем один из них уже имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.

"При проведении санкционированных обысков по месту жительства воров работники полиции обнаружили и изъяли вещественные доказательства: украденные "кассеты" с терминалов, наличные, орудия взлома. Также полицейские изъяли автомобиль "Chevrolet Lacetti", на котором мужчины совершали преступления", - говорится в сообщении.

По фактам краж возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Им грозит лишение свободы до шести лет.

Напомним, недавно полиция Одесской области поймала злоумышленника, который с помощью одной купюры и нитки больше сорока раз пополнил мобильный счет на сумму около 50 тысяч гривен.

Ранее мы писали об интернет-мошеннике, который оплачивал покупки с ворованных карт.