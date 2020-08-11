В министерстве иностранных дел Беларуси пообещали предоставить дипломатам стран Европейского Союза неопровержимые доказательства зарубежного влияния на протесты в городах республики, которые начались после выборов президента.

Соответствующее заявление МИД Беларуси опубликовало во вторник, 11 августа.

Так, белорусские дипломаты призвали европейских коллег не делать поспешных выводов о якобы насильственных действиях правоохранителей в отношении мирных демонстрантов.

"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию", - говорится в сообщении.

По мнению представителей ведомства, отдельные выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и неправде.

"Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что Беларусь предлагает объективно и без эмоций разобраться в том, что и почему происходит сейчас в республике.

"Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", - сообщили в МИД.

В ведомстве призвали зарубежных партнеров к взвешенному анализу, а также не спешить с заявлениями, которые еще больше подогревают нестабильность в обществе.

"Поддерживаете независимость и суверенитет - проявите не только принципиальность, но и ответственность", - заключили в МИД.

Стоит отметить, что ранее сегодня дипломаты стран ЕС сделали совместное заявление, в котором осудили фальсификацию выборов президента Беларуси. Они также призвали белорусские власти немедленно вступить в диалог с оппозицией, "чтобы избежать дальнейшего применения насилия"

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. По данным официального экзит-пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7%, его главный оппозиционный конкурент Светлана Тихановская - 6,8%.

После обнародования этих данных в Беларуси начались акции протеста, которые продолжаются уже третий день.