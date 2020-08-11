Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин направил в Государственное бюро расследований депутатский запрос - заявление о преступлении. Именно так он квалифицирует отмену Центральной избирательной комиссией местных выборов в подконтрольных Украине регионах Луганской и Донецкой областей.

Заявление и краткий комментарий к нему парламентарий опубликовал в Facebook.

По словам Кузьмина, отмена выборов на Донбассе - "это преступление, совершенное руководителями Офиса президента, ЦИК, СБУ, Нацполицией и областными военными администрациями".

"Преступление, совершенное в интересах президента Зеленского и правящей партии "Слуга народа". По надуманным мотивам отменить выборы - это уже слишком! Даже Порошенко со своим БПП на такое не решался. А эти решились. Почему? Для них люди - это мусор. Ну какие права человека могут быть у мусора? Мусор он и есть мусор: отходы человеческой жизнедеятельности. Я тут не преувеличиваю. Именно так они думают. Так они себя ведут. Так они собираются жить дальше", - констатировал нардеп.

Он признался, что надежд на восстановление справедливости у него мало. Но тем не менее направил запрос в ГБР и пообещал информировать о результатах расследования.

В самом запросе он отметил, что в действиях членов ЦИК и руководителей Офиса президента, правоохранительных органов и областных военно-гражданских государственных администраций, "причастных к попытке узурпации президентом Зеленским и его собственной партией "Слуга народа" власти, имеются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч. З ст. 157 (препятствование свободному осуществлению избирателями своего избирательного права, совершенное членами избирательной комиссии), ч. З ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, политических убеждений и по языковому признаку, совершенное должностными лицами и повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины".

Ранее "Страна" сообщала об обещании "Оппоплатформы" помочь жителям Донбасса подать иски в ЕСПЧ против решения ЦИК об отмене местных выборов.

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