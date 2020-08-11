Кузьмин обратился в ГБР по поводу решения ЦИК. Фото: Facebook/ RRKuzmin
Кузьмин обратился в ГБР по поводу решения ЦИК. Фото: Facebook/ RRKuzmin

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин направил в Государственное бюро расследований депутатский запрос - заявление о преступлении. Именно так он квалифицирует отмену Центральной избирательной комиссией местных выборов в подконтрольных Украине регионах Луганской и Донецкой областей.

Заявление и краткий комментарий к нему парламентарий опубликовал в Facebook.

По словам Кузьмина, отмена выборов на Донбассе - "это преступление, совершенное руководителями Офиса президента, ЦИК, СБУ, Нацполицией и областными военными администрациями".

"Преступление, совершенное в интересах президента Зеленского и правящей партии "Слуга народа". По надуманным мотивам отменить выборы - это уже слишком! Даже Порошенко со своим БПП на такое не решался. А эти решились. Почему? Для них люди - это мусор. Ну какие права человека могут быть у мусора? Мусор он и есть мусор: отходы человеческой жизнедеятельности. Я тут не преувеличиваю. Именно так они думают. Так они себя ведут. Так они собираются жить дальше", - констатировал нардеп.

Он признался, что надежд на восстановление справедливости у него мало. Но тем не менее направил запрос в ГБР и пообещал информировать о результатах расследования.

В самом запросе он отметил, что в действиях членов ЦИК и руководителей Офиса президента, правоохранительных органов и областных военно-гражданских государственных администраций, "причастных к попытке узурпации президентом Зеленским и его собственной партией "Слуга народа" власти, имеются признаки уголовных преступлений, предусмотренных ч. З ст. 157 (препятствование свободному осуществлению избирателями своего избирательного права, совершенное членами избирательной комиссии), ч. З ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, политических убеждений и по языковому признаку, совершенное должностными лицами и повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины".

Скриншот из Facebook Рената КузьминаДепутатское обращение, с.1Депутатское обращение, с.2Депутатское обращение, с.3Депутатское обращение, с.4

Ранее "Страна" сообщала об обещании "Оппоплатформы" помочь жителям Донбасса подать иски в ЕСПЧ против решения ЦИК об отмене местных выборов.

Мы также писали, что ЦИК привела календарь и график осенней избирательной кампании в Украине.

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