Главы МИД стран Европейского союза, вслед за Госдепом США, назвали выборы в Беларуси, которые завершились 9 августа, несвободными и несправедливыми.

Об этом во вторник, 11 августа, информирует РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее совместное заявление подписали министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции. Они заявили о серьезной обеспокоенности по поводу насилия в отношении демонстрантов, вышедших на улицы в ответ на сообщения о фальсификации выборов.

"Президентские выборы, состоявшиеся в Беларуси 9 августа 2020 года, не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно признанным демократическим стандартам и верховенству права, а также не были ни свободными, ни справедливыми", - говорится в документе.

Главы МИД стран призвали белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека.

"Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия", - говорится в тексте заявления.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. До этого, с 4 по 8 августа, проходило досрочное голосование, в котором, как уверяет ЦИК, приняли участие более 40% избирателей.

По данным официального экзит-пола, который был опубликован вечером после окончания голосования на выборах президента, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7%, его главный оппозиционный конкурент Светлана Тихановская - 6,8%, остальные набрали меньше 5%.

После обнародования этих данных в Беларуси начались акции протеста, которые длятся уже третий день. На них пострадали сотни протестующих и десятки правоохранителей, один человек погиб. В свою очередь Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву, там власти предоставили ей политическое убежище.