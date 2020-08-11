В Минск, где сторонники оппозиции планируют продолжить акции протеста, свозят военную технику. Кроме того, силовики уже оцепили места, где вчера были столкновения с митингующими противниками Александра Лукашенко.

Об этом сообщается в текстовой онлайн-хронике, которую ведет наше издание из столицы Беларуси.

Так, в городе была сфотографирована инженерная машина БАТ-2 (бульдозер на артиллерийском тягаче - 2 модель). Это еще советской разработки бульдозер и путепрокладчик (или инженерный танк) на базе многоцелевого тягача. Эту технику везли по проспекту Независимости в сторону центра города.

В сети интернет предположили, что БАТ-2 силовики могут использовать для прорыва баррикад.

Ранее "Страна" рассказывала, начались ли в Беларуси забастовки, к которым призвали противники президента.

Мы также анализировали, кто и откуда управляет протестами в Минске.