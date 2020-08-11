В церкви села Грабовец Тернопольской области накануне похорон у родственников умершего требуют оплатить его долги перед храмом.

Об этом написала в Facebook-сообществе "Великогаевская объединенная территориальная община" пользовательница Наталья Деревяна.

"Люди добрые! Скажите, пожалуйста, в деревне есть такая "традиция", что, когда надо похоронить человека, то в первую очередь надо идти не к священнику, а к церковному кассиру для того, чтобы сдать его земные долги и долги его семьи. Понимаю, что, может, пишу не по теме, но сама с этим столкнулась и просто стало интересно: в деревнях кроме Грабовцов есть еще такие "инкассаторы", - высказалась женщина.

Также она привела бумагу с печатью, на которой шариковой ручкой были перечислены долги ее умершего близкого: за ремонт церкви - 300 грн, на церковный сбор с января по май - 150 грн и другие.

В комментариях Наталья обратила внимание на то, что плата вносилась, но в меньших размерах, чем требовалось. Ее возмутило, что умерший платил по мере своих возможностей, но после смерти деньги требуют у его родных.

Как ни странно, многие комментаторы ринулись защищать церковь и обвинять автора записи в том, что она порочит священника.

"В каждой общине, государственной или церковной, члены общины имеют не только права, но и обязанности", - написал один.

"По всем селам так, церкви нужны всем, а кто должен содержать церковь?" - высказалась другая.

Ранее "Страна" рассказывала, как церковь в Прикарпатье вывесила список должников по пожертвованиям на храм.

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