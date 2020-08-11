Синоптик предупредил, что столицу Украины и окрестности накроют грозы, ливни и град
Украина оказалась во власти грозы, ливней и даже местами града. Об этом на своей странице в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко, ссылаясь на данные бориспольского радара.
"Грозы, ливни и даже град! Ситуация на сейчас. С белоруского сайта, но радар - бориспольский", - говорится в сообщении.
Также Наталья Диденко опубликовала карту непогоды в Украине.
Фото: facebook.com
Напомним, в Киеве синоптики прогнозировали грозу, которая не отпустит столицу до конца суток вторника, 11 августа.
По данным Укргидрометцентра, в среду в Украине немного похолодает и небольшие дожди ожидаются лишь в южных и восточных регионах.
Также мы сообщали, что в последних числах июля обрушившиеся на страну мощные ливни затопили Украину от Ужгорода до Бердянска.
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