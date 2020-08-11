Белорусский певец Макс Корж призвал своих соотечественников не участвовать в сегодняшних оппозиционных акциях протеста.

По его мнению, прямые столкновения демонстрантов с силовиками не являются эффективной формой политической борьбы.

Соответствующий пост артист опубликовал в своем Instagram во вторник, 11 августа.

"Пацаны. Вы победили. Тормозите сегодняшний движ. (только сегодня) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту "победу со дня на день" о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально.

Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами.

Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее сегодня в сети стали появляться призывы к минчанам выходить на новую акцию протеста. Ее начало запланировано на 19:00.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. До этого, с 4 по 8 августа, проходило досрочное голосование, в котором, как уверяет ЦИК, приняли участие более 40% избирателей.

По данным официального экзит-пола, который был опубликован вечером после окончания голосования на выборах президента, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7%, его главный оппозиционный конкурент Светлана Тихановская - 6,8%, остальные набрали меньше 5%.

После обнародования этих данных в Беларуси начались акции протеста, которые длятся уже третий день. На них пострадали сотни протестующих и десятки правоохранителей, один человек погиб. В свою очередь Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву, там власти предоставили ей политическое убежище.