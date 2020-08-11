Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства". Парламент принял его 21 июля.

О подписании сообщается на официальном сайте главы государства.

Закон вносит изменения и дополнения в п.186.3 ст. 186 Налогового кодекса, освобождая от НДС экспорт услуг по производству и компоновке кино-, видео- и анимационных фильмов, а также телепрограмм, рекламных роликов, фоторекламы и компьютерной графики.

Также закон вернул в Налоговый кодекс норму, исключающую субсидии для возврата части квалифицированных расходов, предусмотренных законом "О государственной поддержке кинематографии в Украине", из списка облагаемых налогом в Украине доходов нерезидентов.

Таким образом, документ совершенствует условия производства кино- и видеоматериалов по заказу нерезидентов, приводит предоставление таких услуг в соответствие с практикой европейских стран и тем самым повышает конкурентоспособность в Украине.

У Зеленского считают, что удешевление услуг по кино- и видеопроизводству для иностранных компаний будет способствовать развитию этой отрасли в Украине, развитию и росту национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развитию туризма и усилению туристической привлекательности страны. Также это положительно повлияет на популяризацию и улучшение имиджа Украины в мире, усиление ее инвестиционной привлекательности в других отраслях экономики.

Закон вступает на следующий день после опубликования.

Как писала "Страна", сегодня Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

Мы также сообщали, что в конце июня президент подписал закон о "зеленом" тарифе.